Das Innenministerium teilte am Donnerstag mit, dass Baden-Württemberg plant, Taser im regulären Polizeidienst einzusetzen. An welchen Ort der Pilotversuch startet.

red/epd 31.07.2025 - 11:48 Uhr

Baden-Württemberg plant einen Pilotversuch zum Einsatz von Elektroschock-Pistolen, sogenannten Tasern, im regulären Polizeidienst. Der Test soll in den Polizeirevieren Freiburg-Nord, Freiburg-Süd, Weil am Rhein und Titisee-Neustadt sowie bei der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit in Göppingen stattfinden, wie das Innenministerium in einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion schreibt.