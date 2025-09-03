Beim Pilzesammeln können selbst Erfahrene Fehler machen. Spezielle Apps allein reichen nicht, eine Prüfung durch Experten wird empfohlen – diese gibt es im Schwäbischen Wald.
Nach Wochen der Trockenheit hat es geregnet, und es ist warm. „Ab in den Wald“, sagen sich nun viele Pilzfreunde und schauen, ob sich essbare Exemplare wie Hexenröhrlinge, Steinpilze oder auch Maronenröhrlinge zeigen. Das Reich der Pilze ist sehr vielfältig, die Zahl der Arten wird auf 14 000 in Deutschland geschätzt. Es sind entscheidende Details, die einen giftigen Pilz von einem essbaren unterscheiden: So haben Champignons rosa bis braune Lamellen. Der tödliche Knollenblätterpilz dagegen hat weiße Lamellen und eine deutlich abgesetzte Knolle. Doch Vorsicht, so einfach ist es nicht: Auch bei den Champignons gibt es giftige Arten, die nur ein Experte identifizieren kann.