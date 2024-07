Höher, schneller, bunter. Was Pink am Freitagabend vor gut 45.000 Fans in Stuttgart veranstaltet, ist ein großes Spektakel. Und voll von Empathie und Liebe. Langkritik und Setlist vom Auftritt in der ausverkauften MHP-Arena.

Anja Wasserbäch 20.07.2024 - 08:37 Uhr

Ganz zum Schluss fliegt Pink an vier Seilen festgebunden übers Publikum, macht Salti, singt kopfüber, winkt den Fans ganz hinten in der Arena zu. Sie wollte uns allen in den vorangegangenen zwei Stunden etwas vorgaukeln, aber so leicht kriegt sie uns nicht. Nein, Pink ist keine von uns. Pink ist die Überfrau, die alles kann. Sie kann singen, tanzen und wahnsinnige Stunts hinlegen. Einerseits.