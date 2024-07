Sie gibt Gas, sie will Spaß und rund 45.000 Besucherinnen und Besuchern einen verdammt guten Abend bieten. Was Pink am Freitag in der ausverkauften MHP-Arena veranstaltet, ist eine Show der Superlative. Hier sind die ersten Bilder des Abends. Eine ausführliche Konzertkritik folgt.

Anja Wasserbäch 19.07.2024 - 22:34 Uhr

Wenn sie auf der Bühne steht, ist die Party nicht weit. Kein Wunder, dass US-Superstar Pink am Freitagabend in der ausverkauften MHP-Arena mit einem ihrer großen Hits einsteigt, der die Richtung der kommenden mehr als zwei Stunden vorgibt: „Get The Party Started“ heißt dieser – und der Name ist Programm für den schwülen Sommerabend ihrer „Summer Carnival“-Tour – inklusive etwas Sommerregen.