Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schleswig-Holstein rettet sich eine Familie schwer verletzt ins Freie. Ein Mädchen fehlt. Was bisher bekannt ist.

Ein neunjähriges Mädchen wird nach einem Wohnungsbrand in Pinneberg in Schlewsig-Holstein vermisst. Es soll sich in der Wohnung des Zweifamilienhauses in der Elmshorner Straße aufgehalten haben, in der am späten Montagabend ein Feuer ausbrach, wie der Feuerwehrverband Pinneberg mitteilte. Es müsse „aktuell davon ausgegangen werden, dass sich das Kind noch in der Brandruine befindet“, hieß es.

Derzeit könne das Gebäude wegen akuter Einsturzgefahr nicht betreten werden. Decken und Wände des Hauses seien aus Holz. Die Feuerwehr und die Bergungsgruppe des Technischen Hilfswerks (THW) sollen die Suche nach dem vermissten Kind am Vormittag fortsetzen.

Der Feuerwehr zufolge schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits Flammen aus den Fenstern im ersten Stock und im Dachgeschoss. Wegen des Feuers sei es nicht möglich gewesen, die Brandwohnung zu betreten.

Die Eltern und der 14-jährige Bruder des Mädchens hätten das Gebäude mit der Hilfe der Nachbarn noch vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen können. Der Vater wurde lebensgefährlich verletzt, die anderen beiden schwer. Sie kamen mit schweren Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Eine 76 Jahre alte Bewohnerin aus dem Erdgeschoss habe sich unverletzt ins Freie retten können. Die Brandursache ist noch unklar.