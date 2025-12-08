Am 1. November hat die Achtwerk Events GmbH die Restaurants und Bars im Bonländer Erlebnisbad übernommen. Warum? Und was soll jetzt anders werden?
07.12.2025 - 18:00 Uhr
Als wäre man in der Karibik gelandet. Draußen hat der Frost Autos, Wiesen und Straßenschilder mit einer feinen weißen Schicht überzogen, drinnen herrschen schwül-heiße 28 bis 29 Grad. Gerade im Winter ist der Temperaturunterschied zwischen draußen und drinnen im Bonländer Erlebnisbad Fildorado besonders krass. Timucin Kul macht die Bollenhitze aber nichts aus. Er lacht.