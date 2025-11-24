In Waiblingen soll bald eine Gasleitung unter der Rems verlegt werden. Im Juli hatte die Baustelle durch einen tödlichen Unfall traurige Bekanntheit erlangt.
24.11.2025 - 17:00 Uhr
Ein bisschen sieht das Gebilde, das derzeit zwischen der Waiblinger Rundsporthalle und dem Ortsteil Beinstein (Rems-Murr-Kreis) liegt, wie ein Fahrradlenker aus. Wie ein sehr großer Fahrradlenker – 50 Meter lang und rund 70 Tonnen schwer. Tatsächlich handelt es sich um ein wichtiges Bauteil für die Süddeutsche Erdgasleitung (SEL), eine Pipeline, die gerade im Auftrag des Fernleitungsnetzbetreibers Terranets quer durch Baden-Württemberg verlegt wird. Der Düker, so der Name des Trumms, ermöglicht es der Leitung, die hier verlaufende Rems zu queren.