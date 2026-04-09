Pippa Middleton und ihr Mann stehen im Konflikt mit Anwohnern, die einen jahrzehntelang genutzten Fußweg plötzlich nicht mehr betreten dürfen. Nun entscheidet eine Behörde, ob der Zugang dauerhaft geschlossen bleibt.
Pippa Middleton, die Schwester der britischen Prinzessin Kate, und ihr Ehemann James Matthews stehen im Mittelpunkt eines Nachbarschaftsstreits in der Grafschaft Berkshire. Auslöser ist die Sperrung eines Weges auf ihrem Anwesen, den viele Anwohner seit Jahrzehnten als öffentlichen Zugang genutzt haben.