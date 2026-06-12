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  4. Der Bau-Experte, den keiner kennt

Pischekstraße und ihr Namensgeber Der Bau-Experte, den keiner kennt

Pischekstraße und ihr Namensgeber: Der Bau-Experte, den keiner kennt
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Die Pischekstraße unterhalb der Geroksruhe - und daneben der Namenspate Johann von Pischek. Foto: Sebastian Steegmüller/Greiner & Pfeiffer - Archiv gemeinfrei

Eine von Stuttgarts Aufstiegsstraßen ist aktuell für einigen Ärger gut - doch wer auf ihr fährt, kennt meist ihren Namen nicht. Was hat es damit auf sich?

Stadtentwicklung & Infrastruktur: Andreas Geldner (age)

Viel befahren, doch wenig bekannt - und nun seit Wochen in den Nachrichten. Gleich fünfmal hat es die Pischekstraße in Stuttgart Ost während der vergangenen drei Wochen in die Berichterstattung geschafft: Wegen kurzfristig begonnenen Sperrungen, einem Wasserrohrbruch und einem chaotischen Baustellenmanagement, begleitet von den entsprechenden Staus. So am 21.5., 22.5., dem 27.5. und 3.6.. Und jetzt wieder am 12.6.

 

Pischek - wer ist das?

Doch Pischek - wer? Die wichtige Verkehrsachse in Richtung Fernsehturm ist vielen weniger ein Begriff als die Neue Weinsteige, die Heilbronner Straße oder die Hauptstätter Straße. Noch nicht einmal der an ihr liegenden Stadtbahnhaltestelle hat die Pischekstraße den Namen gegeben. Und die allerwenigsten Stuttgarter dürften mit ihrem Namensgeber etwas anfangen können. Dahinter steckt aber eine interessante Geschichte - und die hat auch etwas mit Baustellen und Wasserversorgung zu tun.

Der 1843 geborene Johann von Pischek, war nämlich eine Weile im württembergischen Innenministerium für Wasser- und Hochbau zuständig. Eigentlich stammte der strebsame Jurist aus einer Künstlerfamilie. Sein Vater war Sänger am württembergischen Hoftheater und in seine näheren Verwandtschaft gab es den angeblich besten Maultrommel-Virtuosen seiner Zeit.

Typischer Aufsteiger - und gemäßigt liberal

Der aus bürgerlichen Verhältnissen stammende Pischek war ein typischer Aufsteiger des 19. Jahrhundert. Vom Hilfsrichter schaffte er es zum Innenminister. Er war parteilos und galt als gemäßigt liberal. Selbst die württembergischen Sozialdemokraten nannten ihn das „Musterbild eines Beamtenministers“.

Die Sache war ihm wichtiger als die politische Selbstvermarktung. Das war damals einfacher, weil Württemberg damals keine volle parlamentarische Demokratie war. Bei der Besetzung der Regierungsämter reichte es, in der Gunst des Königs zu stehen. Selbst ein Rücktritt im Streit mit dem ihm ursprünglich vorgesetzten Innenminister schadete Pischeks Karriere nicht. Nach dessen überraschendem Tod wurde er 1893 zum Nachfolger ernannt.

Pischek war ein Modernisierer. In seiner lange Amtszeit als württembergischer Innenminister reihte sich eine Reform an die andere: Mehrere Steuergesetze, Pensionsregelungen, Fürsorgeregelungen, eine Bauordnung sowie Gemeinde- und Bezirksordnungen. Auch auf Reichsebene setzte er sich für Sozialgesetze wie ein Invaliden- und Unfallsicherungsgesetz ein. Angesichts des heutigen deutschen Reformstaus könnte man da fast neidisch werden. Nur an einer Reform der damals Oberämter genannten Kreise in Württemberg scheiterte er 1911 – und beendete im Jahr darauf seine Amtszeit.

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