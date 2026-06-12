Pischekstraße und ihr Namensgeber Der Bau-Experte, den keiner kennt
Eine von Stuttgarts Aufstiegsstraßen ist aktuell für einigen Ärger gut - doch wer auf ihr fährt, kennt meist ihren Namen nicht. Was hat es damit auf sich?
Eine von Stuttgarts Aufstiegsstraßen ist aktuell für einigen Ärger gut - doch wer auf ihr fährt, kennt meist ihren Namen nicht. Was hat es damit auf sich?
Viel befahren, doch wenig bekannt - und nun seit Wochen in den Nachrichten. Gleich fünfmal hat es die Pischekstraße in Stuttgart Ost während der vergangenen drei Wochen in die Berichterstattung geschafft: Wegen kurzfristig begonnenen Sperrungen, einem Wasserrohrbruch und einem chaotischen Baustellenmanagement, begleitet von den entsprechenden Staus. So am 21.5., 22.5., dem 27.5. und 3.6.. Und jetzt wieder am 12.6.