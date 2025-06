Das Waffengesetz in Deutschland gilt als relativ streng. Wer darf hierzulande eine Waffe führen – und welche Voraussetzungen braucht es? Ein Überblick.

Michael Bosch /dpa 11.06.2025 - 16:24 Uhr

Die tödlichen Schüsse an einer Schule im österreichischen Graz, die das Land am Dienstag erschütterten, haben auch die Politik in Deutschland auf den Plan gerufen. Sind die Waffengesetze hierzulande streng genug? Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) meint beispielsweise Ja. Er sieht keinen Anlass für kurzfristige Gesetzesänderungen. Die Maßnahmen in Deutschland seien bereits sehr hoch und man habe auch das Waffenrecht immer wieder verschärft, sagte der CDU-Politiker.