Ein echter Pitmaster ist mehr als nur ein Grillmeister – er ist ein Kenner der Rauchkunst, ein Hüter traditioneller Rezepte und ein Meister der perfekten Zubereitung. Doch was steckt hinter diesem Beruf?

Katrin Jokic 30.10.2024 - 16:29 Uhr

Das Barbecue hat eine lange Tradition, besonders in den USA, und ist mehr als nur das Grillen von Fleisch – es ist eine Wissenschaft und eine Kunstform. Dem Pitmaster wird dabei eine besondere Rolle zuteil. In Deutschland gewinnt der Begriff langsam an Bekanntheit, unter anderem durch Grill-Events und TV-Auftritte von Experten wie Hawk Blackburn, der seine Wurzeln in der amerikanischen Barbecue-Kultur hat und die Leidenschaft für dieses Handwerk weitergibt. Doch was macht einen Pitmaster wirklich aus, und was braucht es, um diese hohe Kunst zu meistern?