Pizza, Bier und Musik in Pleidelsheim

Vielfältige kulinarische und musikalische Angebote sorgen bei einem der Höhepunkte im Veranstaltungskalender von Pleidelsheim für volle Bänke und eine ausnehmend gute Stimmung. Mehrere Bands treten auf.

Arnd Bäucker 14.07.2024 - 10:09 Uhr

Immer wenn Straßenfest ist, schlüpft Ralf Trettner in eine spezielle Rolle. Der Bürgermeister von Pleidelsheim wird zum Bauarbeiter Schulz, der auftritt und redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Auch am Samstagabend, als der Schultes das 25. Straßenfest eröffnete, mit dem Motto „Pleidelsheim ist bunt“. Da trug Trettner ein schwarzes T-Shirt mit dem Ortsschild, und eine wirklich bunte Hose - in Grün, Weiß und Rot, den Landesfarben von Ungarn. Dort liegt die der Partnerstadt Fertöszentmiklos.