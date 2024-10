Im Kessel gibt es mittlerweile viele Food-Spots, deren Angebot sich auch für Menschen mit Zöliakie eignet. Wir verraten euch, wo ihr in Stuttgart glutenfrei essen könnt, ohne auf etwas verzichten zu müssen.

Jana Daur 09.10.2024 - 17:25 Uhr

Der Kessel ist auf den glutenfreien Geschmack gekommen: Seit einigen Jahren sind zunehmend mehr Speisen auf Restaurantkarten oder Lebensmittel im Supermarkt mit der durchgestrichenen Ähre gekennzeichnet, die das Abhandensein des Klebe-Eiweiß’ Gluten klarmacht. Was für die einen ein Ernährungstrend ist, ist für Menschen mit Zöliakie ein wichtiger Zugewinn an Lebensqualität. Denn: Gluten, das in vielen Getreidesorten wie Weizen, Dinkel und Roggen vorkommt, wird wegen seiner Stabilität beim Kochen und Backen in der Gastronomie vielseitig eingesetzt. Bei Zöliakie-Betroffenen führt der Konsum allerdings zu Entzündungen der Magenschleimhaut und, infolgedessen, starken Schmerzen.