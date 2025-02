Neapolitanische Pizza gibt es in Stuttgart bald an jeder Ecke. Aber nirgends wird so viel Show um den heißen Teigfladen gemacht wie in der neuen Dependance von 60 seconds to Napoli – vom bombastischen Belag bis zur Designerlampe.

Kathrin Haasis 11.02.2025 - 16:48 Uhr

Burrata Bomb, Gamba Zamba und The Beast? Klingt eindeutig nach Hollywood! „60 seconds to Napoli“ hört sich doch schon wie der Titel eines fröhlichen Films an über einen Roadtrip auf einer Vespa. Tatsächlich sind Susanne Voigt und Adrian Kuras bei einem Italienurlaub auf die Idee für ihr 2019 in Dortmund eröffnetes Restaurant gekommen mit der allseits gehypten neapolitanischen Pizza. Mittlerweile hat sich ihr Konzept zu einem der Blockbuster in der Systemgastronomie entwickelt: Seit dem Einstieg der Gustoso Gruppe wuchs die Kette auf 15 Filialen, weitere folgen. Auch das seit Juli im Stuttgarter Dorotheen-Quartier angesiedelte Lokal ist ständig ausgebucht. Beim Publikum kommt es wohl an, dass in der Pizzeria – wie in der kalifornischen Traumfabrik – alles ein bisschen zu dick aufgetragen wird.