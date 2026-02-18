Pizzabäcker gewinnt ersten Preis Die beste Pizza kommt aus Weil im Schönbuch
Domenico Tedesco aus Weil im Schönbuch hat bei einem europäischen Pizza-Wettbewerb den ersten Platz erreicht. Er verrät, was seine Pizza so besonders knusprig macht.
Domenico Tedesco aus Weil im Schönbuch hat bei einem europäischen Pizza-Wettbewerb den ersten Platz erreicht. Er verrät, was seine Pizza so besonders knusprig macht.
Seine Pizza Napolitana hat die Jury überzeugt: Unter 60 Teilnehmern des Wettbewerbs „Pizza Europa Liga“, der während der Stuttgarter Gastromesse Intergastra ausgetragen wurde, hat der Pizzabäcker Domenico Tedesco aus Weil im Schönbuch den ersten Platz in der Kategorie „Traditionelle Pizza“ erreicht. „Ich bin sehr glücklich“, sagt Tedesco und freut sich, dass die Jury besonders seinen Teig gelobt habe.