Die Staatsanwaltschaft fordert für den ehemaligen Abteilungsleiter drei Jahre und zehn Monate Haft. Richter Wenzler soll dessen Psychiaterin beleidigt haben.

Jörg Nauke 08.08.2024 - 15:39 Uhr

Die Staatsanwaltschaft hat im Verfahren gegen den ehemaligen Abteilungsleiter des Klinikums Stuttgart, Andreas Braun, wegen Untreue und versuchten Betrugs eine Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten gefordert. Die Verteidigung plädiert in der kommenden Woche, dann wird auch das Urteil der 20. Wirtschaftsstrafkammer erwartet. Braun wird vorgeworfen bei der Behandlung und Betreuung von 371 libyschen Kriegsversehrten zwischen 2013 und 2015 deren Kostenträger getäuscht zu haben, um dem Klinikum höhere Einnahmen und diversen Dienstleistern Geldleistungen in sechsstelliger Höhe zu verschaffen. Selbst soll er durch Scheinrechnungen Kickback-Zahlungen im Umfang von rund 67 000 Euro in die eigene Tasche gewirtschaftet haben, die er zurückbezahlen soll.