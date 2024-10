Das Sicherheitspaket geht am Kern des Problems vorbei

Was vom Sicherheitspaket bleibt? Schwer zu sagen, denn das endgültige Ergebnis steht noch aus. Klar ist aber schon jetzt: Das eigentliche Problem wird es nicht lösen, meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.

Rebekka Wiese 14.10.2024 - 17:04 Uhr

Nach dem Attentat von Solingen einigten sich die Ampelparteien in größter Eile auf ein Sicherheitspaket. Man wollte zeigen, dass man etwas tut – und hatte dazu nur wenig Zeit. Das merkte man dem Entwurf auch an. In einer Anhörung nahmen Fachleute den Vorschlag der Ampel regelrecht auseinander. Es musste deshalb gründlich überarbeitet werden.