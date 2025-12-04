Die EU hatte beschlossen, dass Neuwagen ab 2035 im Betrieb kein klimaschädliches Kohlenstoffdioxid mehr ausstoßen dürfen. Was denken die Deutschen über die Verordnung?
04.12.2025 - 19:56 Uhr
Rund zwei Drittel der Deutschen halten einer Umfrage zufolge die Pläne der Europäischen Union zum Verbrenner-Aus für falsch. So gaben 67 Prozent der Befragten des ARD-„Deutschlandtrends“ an, sie hielten es für falsch, wenn die EU ab 2035 keine Neu-Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zulassen wolle. Das seien fünf Prozentpunkte mehr als im Januar. Gut jeder Vierte (28 Prozent) empfindet den Angaben nach die Pläne als richtig.