Auf dem früheren Krankenhausgelände in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) soll ein moderner Gesundheitscampus entstehen. Allerdings gibt es die Pläne schon lange. Und hinter ihnen steht weiter ein dickes Fragezeichen.

Christian Kempf 15.08.2024 - 12:25 Uhr

Was die Umgestaltung und Neuausrichtung des Marbacher Krankenhaus-Geländes anbelangt, wird die Stadt seit Jahren immer wieder vertröstet. Böse Zungen sagen, dass bislang nur eine Ankündigung wirklich in die Tat umgesetzt wurde: die Schließung der Klinik. Baulich ist hingegen bis dato nichts passiert. Das gilt auch für die aktuellen Vorstellungen der Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim, auf dem Gelände einen Gesundheitscampus mit Pflegeschule, Azubi-Wohnungen, Senioreneinrichtigen und anderem mehr zu realisieren. In Marbach hofft man aber, dass durch die neue Leitung frischer Schwung in der Sache einkehrt.