Die Idee des Verkehrsministers, den Flughafentunnel zugunsten des Radverkehrs in eine Richtung zuzumachen, bringt viele Menschen auf die Palme. Für Filderstädter Bauern hätte das Ganze zudem wirtschaftliche Auswirkungen. Inwiefern?

Caroline Holowiecki 06.08.2024 - 10:36 Uhr

Jörg Briem ist ein großer Mann, er misst wohl an die zwei Meter. Um diese zwei Meter Mensch in Wallung zu bringen, bedarf es dieser Tage nur eines Stichworts: Flughafentunnel. Dann ist es bei Jörg Briem vorbei mit der Ruhe. „Das ist ein Schwachsinn!“, wettert er. Was den Landwirt aus Bernhausen so in Rage bringt, ist die Idee des Landesverkehrsministers Winfried Hermann, den Tunnel, der unter der Start- und Landebahn des Stuttgarter Airports hindurchführt und somit Bernhausen und Plieningen verbindet, in Richtung Plieningen für motorisierte Fahrzeuge zu sperren, um mehr Platz für den Radverkehr zu schaffen. Denn auf der Route gebe es laut Ministerium ein enormes Potenzial von bis zu 4800 Radfahrten pro Tag. „Die Zahlen sind so was von verbogen, das gibt es gar nicht“, sagt indes Jörg Briem.