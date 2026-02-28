Plakat-Botschaften in Böblingen Die Qual des Wahlkampfs
Die Botschaften auf den Plakaten zur Landtagswahl reichen von nichtssagend über erwartbar bis empörend. Eine kleine Stilkritik im Wahlkreis Böblingen.
Dass der Countdown zur Landtagswahl am 8. März immer lauter tickt, ist im politischen Getöse des Wahlkampfs nicht zu überhören. Da buddelt eine Grünen-Abgeordnete ein acht Jahre altes Interview des CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel aus, in dem dieser 2018 einen in der Tat äußerst blöden Spruch über eine minderjährige Schülerin am Stammtisch fallen lässt. Hagels zotige Anmerkung über die rehbraunen Augen der Schülerin Eva beherrscht die Schlagzeilen.