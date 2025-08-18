Beim 1:1-Unentschieden der Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Trier solidarisieren sich die Gästefans mit den Blauen. Es geht um Luca S.
18.08.2025 - 14:15 Uhr
Die Fans der Stuttgarter Kickers haben Luca S. nicht vergessen. Jahrelang besuchte der junge Mann Spiele des Clubs von der Waldau, war fester Bestandteil der aktiven Fanszene. Im vergangenen November wurde der damals 31-Jährige im Haus des Vaters in Esslingen, in dem Luca S. mit seiner Freundin lebte, erschossen. Von einem 61-jährigen Mieter, der dort ebenfalls wohnte. Der Mann legte Feuer und richtet die selbstgebaute Schusswaffe anschließend gegen sich selbst, sagte die Polizei damals.