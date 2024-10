In Ludwigsburg hängen mehrere Plakate, auf denen eine Familie um Hilfe bei der Suche nach einem Verwandten bittet. Doch die Polizei gibt Entwarnung: Die Plakate sind veraltet, der Mann ist wohlauf.

Phillip Weingand 01.10.2024 - 16:44 Uhr

An verschiedenen Orten in Ludwigsburg – beispielsweise in der Oststraße und an der Justinus-Kerner-Gemeinschaftsschule – zeugten in den vergangenen Tagen Flugblätter von der verzweifelten Suche einer Familie nach einem Angehörigen. Die Flugblätter waren an verschiedenen Stellen aufgehängt. Darin geht es um einen Mann Ende 20, der am 15. September verschwunden sei und möglicherweise Hilfe benötige.