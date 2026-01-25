 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Wahlkämpfer ziehen durch Stuttgart – und lassen sich nicht einschüchtern

Plakate zur Landtagswahl Wahlkämpfer ziehen durch Stuttgart – und lassen sich nicht einschüchtern

Plakate zur Landtagswahl: Wahlkämpfer ziehen durch Stuttgart – und lassen sich nicht einschüchtern
1
Vincent Brecht (links) bringt am Bismarckplatz ein Plakat der Partei Die Linke an, Daniel Djaziri (rechts oben) posiert am Killesberg vor einem FDP-Plakat. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt, Valentin Schwarz

Am frühen Sonntagmorgen trotzen hunderte Wahlkampfhelfer der Kälte in den Stuttgarter Straßen. Was erleben sie beim Plakatieren für die Landtagswahl in Baden-Württemberg?

Volontäre: Valentin Schwarz (vas)

Sonntagmorgen um 8 Uhr, Liebenzeller Straße, Bad Cannstatt: Auf dem Frühstückstisch stehen Kaffee, Käsekuchen und veganer Fleischsalat, daneben gesellschaftskritische Literatur. Rund 30 Leute stärken sich im Stadtteilzentrum der Partei Die Linke, bevor sie gleich mit Plakaten durch Stuttgart ziehen. Organisatorin Nora Nolle aus dem Linken-Kreisverband spricht von einer „unchristlichen Uhrzeit für einen Sonntag“, dabei ist ihre Partei verhältnismäßig spät dran. Bereits seit 6 Uhr ist es offiziell erlaubt, in Stuttgart für die Landtagswahl zu plakatieren.

 

Nolle sagt allerdings: „Wir sind auf die ehrenamtliche Arbeit unserer Mitglieder angewiesen, deswegen haben wir uns für eine einigermaßen humane Startzeit entschieden.“ Im Stadtteilzentrum gibt es eine kurze Anleitung, worauf zu achten ist: Nicht an Bäumen plakatieren, nicht an Verkehrszeichen, nicht an Zebrastreifen. Noch ein kurzes Gruppenfoto, dann schwärmen die Teams aus.

Vereinzelte unerlaubte Plakate in Stuttgart

Für Vincent Brecht beginnt die Tour am Bismarckplatz im Stuttgarter Westen. In der kalten Morgenluft benötigt er ein paar Anläufe, um den Kabelbinder durch das erste Plakat zu fädeln und es an einem Laternenmasten zu befestigen. „Dabei habe ich fürs Fingerspitzengefühl extra meine fingerlosen Raucherhandschuhe angezogen“, sagt Brecht und grinst. Trotz der Minusgrade ist der 27-Jährige guter Stimmung. Er sagt: „Ich finde es toll, dass wir das Plakatieren bei der Linken als gemeinsame Aktion aufziehen.“

Am Bismarckplatz sind Brecht und seine Kollegen aber nicht allein. Vor der Kirche St. Elisabeth macht sich auch ein Unterstützer der Partei Volt ans Werk. Er heiße Jasper Seehofer und sei schon seit 6 Uhr unterwegs, erzählt er. „Da war es schon sehr kalt“, fügt er hinzu. Ein paar andere Wahlkämpfer haben offenbar noch früher begonnen – unerlaubterweise. Im ganzen Stadtgebiet hängen vereinzelt schon vor dem offiziellen Plakatierstart einzelne Exemplare. „Wilde Plakate“ nennen sich diese Ausreißer. Sollte die Stadt dem nachgehen, drohen Bußgelder.

Von Anfeindungen und „Wetzelmännern“ in Stuttgart

Für Vincent Brecht spielt die Uhrzeit allerdings keine große Rolle. Bei seinem nächsten Stopp am Feuersee schiebt er ein SPD-Plakat an einem Masten einfach ein Stück nach oben. So kann er das Porträt der eigenen Co-Spitzenkandidatin Mersedeh Ghazaei – die beim Plakatieren an diesem Sonntagmorgen selbst mit anpackt – optimal auf Augenhöhe positionieren. Das mache die Konkurrenz schließlich genauso, sagt Brecht. „In zwei Wochen hängen unsere Plakate hier wahrscheinlich auch ganz oben.“ Wichtiger als die Plakate sei aber ohnehin der direkte Kontakt zu den Menschen.

Ein Plakat der Linken-Spitzenkandidatin Mersedeh Ghazaei. Foto: Lichtgut

Bei Brechts Mitstreiter Sebastian Heß kommt am Sonntagmorgen gleich beides zusammen. Während dem Aufhängen sprechen zwei Passanten den 45-Jährigen und seine Gruppe an. Sie erzählen, sie hätten bereits bei der vergangenen Bundestagswahl Die Linke gewählt. Ein guter Start für Heß, der seit einem halben Jahr in der Partei ist und sich nun erstmals in einem Wahlkampf einbringt. Dabei ist dem Sozialarbeiter aus Stuttgart klar, dass es auch anders laufen kann. Gerade beim Plakatieren kommt es immer wieder zu Anfeindungen. „Da denkt man schon drüber nach“, sagt Heß. Er wolle sich dadurch aber auf keinen Fall einschüchtern lassen. „Denn ansonsten hätten diese Leute ihr Ziel erreicht.“

Unsere Empfehlung für Sie

Plakate in Baden-Württemberg: Landtagswahl: So positionieren sich die Parteien im Ländle

Plakate in Baden-Württemberg Landtagswahl: So positionieren sich die Parteien im Ländle

Wahlplakate sind kurz und laut. Warum Parteien auf Personalisierung, abstrakte Begriffe und klare Farben setzen, erklärt Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider.

Ähnlich wie Heß sehen es auch unzählige andere Plakatierer, von der Linken wie von den anderen Parteien. Zu Hunderten sind sie am Sonntag in den Stuttgarter Straßen unterwegs. Nur die Großplakate übernimmt in der Regel ein externer Dienstleister. „Wesselmänner“ lautet der umgangssprachliche Begriff dafür, benannt nach der Agentur Wesselmann, die den entsprechenden Markt dominiert.

Berliner Parteistratege kümmert sich in Stuttgart um Plakate

Bei der FDP enthüllen der Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke und der Stuttgarter Landtagsabgeordnete Friedrich Haag am Sonntagnachmittag einen solchen „Wesselmann“ am Killesberg. Daniel Djaziri hält sich während des Termins an der Ecke Stresemannstraße/Maybachstraße dagegen eher im Hintergrund. Er arbeitet als Wahlkampfmanager in der FDP-Bundesgeschäftsstelle und ist aktuell im Außendienst in Baden-Württemberg tätig. Hier koordiniert der Parteistratege die Kampagne für die Landtagswahl. Eine seiner Aufgaben ist es, sich um die Plakate zu kümmern.

Unsere Empfehlung für Sie

Wahlplakat am Feldrand in Stuttgart: Antrag nötig – Stadt pfeift FDP-Mann Friedrich Haag zurück

Wahlplakat am Feldrand in Stuttgart Antrag nötig – Stadt pfeift FDP-Mann Friedrich Haag zurück

Friedrich Haag war überzeugt: Er dürfe Wahlwerbung am Rande eines Ackers aufstellen; auch vor dem offiziellen Plakatierstart. Die Stadt Stuttgart hat ihn nun ermahnt. Das ist der Grund.

„Die Agentur Heimat aus Berlin hat für uns die Slogans entwickelt, in Abstimmung mit unserer politischen Führung im Land“, sagt Djaziri. Danach ging es unter seiner Anleitung an die Produktion. Und nun sind Djaziri zufolge 800 „Wesselmänner“ der FDP im Land aufgestellt. Dazu kämen allein in Stuttgart rund 4000 kleinformatige Plakate. „Es ist schon ein längerer Prozess, bis das alles hängt“, sagt der Wahlkampfmanager. „Da ist es dann auch schön, das Ergebnis im Stadtbild zu sehen.“

Weitere Themen

Plakate zur Landtagswahl: Wahlkämpfer ziehen durch Stuttgart – und lassen sich nicht einschüchtern

Plakate zur Landtagswahl Wahlkämpfer ziehen durch Stuttgart – und lassen sich nicht einschüchtern

Am frühen Sonntagmorgen trotzen hunderte Wahlkampfhelfer der Kälte in den Stuttgarter Straßen. Was erleben sie beim Plakatieren für die Landtagswahl in Baden-Württemberg?
Von Valentin Schwarz
TV-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“: Stuttgarter Siegerlokal steht fest

TV-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ Stuttgarter Siegerlokal steht fest

Bei den einen gibt es Schweinebäckle und Spätzle, beim anderen Veganes mit Kräuterseitlingen: Am Ende gewinnt Heaven’s Kitchen die schwäbische Ausgabe von „Mein Lokal, dein Lokal“.
Von Anja Wasserbäch
Stuttgarter Philharmoniker: „Wer anderen hilft, findet Sinn“ – Kiwanis-Benefiz mit bombastischer Filmmusik

Stuttgarter Philharmoniker „Wer anderen hilft, findet Sinn“ – Kiwanis-Benefiz mit bombastischer Filmmusik

Wer seinem Leben Sinn geben will, sollte lieber helfen, statt Luxus anzuhäufen. Diese Haltung prägt den Kiwanis-Club – und auch das Benefiz-Konzert der Stuttgarter Philharmoniker.
Von Uwe Bogen
Stuttgarter Kult-Comedian: „Ich stolper’ da so rein“ – Michael Gaedt erobert jetzt Kunstgalerien

Stuttgarter Kult-Comedian „Ich stolper’ da so rein“ – Michael Gaedt erobert jetzt Kunstgalerien

Michael Gaedt wagt den Schritt von der Bühne in die Galerie. Wie es zur neuen Schau in Mailand kam und warum für den Comedian, Musiker und Schauspieler noch lange nicht Schluss ist.
Von Nina Scheffel
Mehr junge Leute in Paartherapie: „Sie wollen nicht die gleichen Fehler machen wie ihre Eltern“

Mehr junge Leute in Paartherapie „Sie wollen nicht die gleichen Fehler machen wie ihre Eltern“

Junge Paare gehen früher zur Paartherapie als Ältere. Das liegt an ihren Eltern und an Problemen beim Sex. Doch erhöht eine Therapie die Chancen auf eine gute Beziehung?
Von Julika Wolf
Konzert in Stuttgart: Treffen der Punk-Legenden: So war’s bei Slime und The Exploited im Wizemann

Konzert in Stuttgart Treffen der Punk-Legenden: So war’s bei Slime und The Exploited im Wizemann

Zig Jahre Punkrock-Historie trafen im Stuttgarter Wizemann aufeinander: Die Hamburger Slime und die Schotten von The Exploited haben dort Station gemacht. Wünsche blieben wenige offen.
Von Marius Venturini
Naturkundemuseum in Stuttgart: Rainer Schoch hütet einen der wertvollsten Schätze der Stadt

Naturkundemuseum in Stuttgart Rainer Schoch hütet einen der wertvollsten Schätze der Stadt

Hier ruht die Geschichte der Erde: Ein Besuch bei den zwölf Millionen Teilen im Archiv des Stuttgarter Naturkundemuseums.
Von Frank Rothfuß
Neues Restaurant im Test: Ein Stückle Mumbai im Stuttgarter Westen

Neues Restaurant im Test Ein Stückle Mumbai im Stuttgarter Westen

Pani Puri und Palak Paneer – das neue Restaurant Aroma bietet viel. Kulinarikautorin Anja Wasserbäch freut sich besonders über eine Spezialität, die sie in Stuttgart bisher vermisste.
Von Anja Wasserbäch
Tiny House in Stuttgart: So cool ist das Tiny House auf einem Dach im Stuttgarter Westen

Tiny House in Stuttgart So cool ist das Tiny House auf einem Dach im Stuttgarter Westen

Das extravagante Tiny House steht im Stuttgarter Westen auf dem Haus einer Galerie. Es soll ein vorübergehendes Daheim für Künstler aus aller Welt bieten. Ein Besuch.
Von Nicole Golombek
Kurden-Demo in Stuttgart: „Free Rojava“ – Tausende ziehen durch Innenstadt

Kurden-Demo in Stuttgart „Free Rojava“ – Tausende ziehen durch Innenstadt

Erneut wird eine kurdische Demonstration in Stuttgart am Samstagnachmittag größer als erwartet. Die Situation bleibt überwiegend friedlich.
Von Valentin Schwarz
Weitere Artikel zu Stuttgart Landtagswahl Plakate Wahlplakat Wahlkampf Die Linke FDP
 
 