In Deutschland erarbeiten Behörden einen Plan für Schutzräume im Kriegsfall. Das zeigt einmal mehr: Die Zeitenwende betrifft nicht nur Politiker und Soldaten – sondern jeden Bürger, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.

Tobias Heimbach 25.11.2024 - 17:07 Uhr

Es sind Szenen, die viele hierzulande nur aus Erzählungen ihrer Groß- oder Urgroßeltern kennen: Menschen, die mitten in der Nacht aus dem Bett springen, um in einem U-Bahnhof Schutz zu suchen. Mütter, die mit kleinen Kindern in Schutzräumen ausharren und darauf warten, dass der Luftangriff vorübergeht. Woanders in Europa kennt man das nicht nur aus Erzählungen. In der Ukraine ist das seit mehr als zwei Jahren Realität. Nacht für Nacht.