Die Vorbereitung für die 53. Auflage der Großveranstaltung in Ludwigsburg läuft auf Hochtouren. Die Standgebühren werden erhöht, die Bühne vom Holzmarkt wandert auf die Wilhelmstraße.

Andreas Hennings 18.03.2025 - 15:15 Uhr

Große Resonanz hat die Vorbesprechung zum 53. Marktplatzfest in Ludwigsburg erfahren, zu der das Organisationsteam eingeladen hatte. Rund 35 Vereine zeigten erneut Interesse an einer Teilnahme am „Fest der Feste“, das am 28. Juni stattfinden wird. Das teilt das Marktplatzfestteam mit.