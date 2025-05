Planung in Marbach und Benningen: Gartenschau mit zweitem Neckarsteg, Wasserspielplatz und neuen Parkplätzen

Die gemeinsame Gartenschau von Marbach und Benningen im Jahr 2033 zieht immer mehr Menschen in ihren Bann. Rund 250 Bürger waren am Montag in die Kelter in Benningen geströmt, wo erstmals der Rahmenplan für das Event präsentiert wurde. Eine Resonanz, die sämtliche Erwartungen übertraf. Mit einem so großen Zuspruch habe man nicht gerechnet, sagte Klaus Warthon, der gastgebende Bürgermeister. Die ganzen Zuhörer waren am Ende auch um einiges schlauer. Denn so detailliert wie an diesem Abend wurde noch nie erläutert, welche Attraktionen sich die Verantwortlichen wo vorstellen können, welche Ecken herausgeputzt werden sollen.