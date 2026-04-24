Noch immer liegt der Buckelwal vor Poel. Helfer planen, das geschwächte Tier mit einer Barge in den Atlantik zu bringen. Noch hat das Umweltministerium dem Plan jedoch nicht zugestimmt.
24.04.2026 - 07:21 Uhr
Der gestrandete Buckelwahl liegt noch immer in der für ihn künstlich geschaffenen Kuhle vor der Insel Poel. Das teilt die Wasserschutzpolizei mit. Die Kuhle wurde geschaffen, weil das Tier aufgrund des niedrigen Wasserstandes der vergangenen Tage von seinem eigenen Gewicht erdrückt zu werden drohte.