Arnold Maiwald, Helmut Faber und Klaus Reiß können sich freuen: Im April haben sie ihr Geschäft Die Schallplatte gegründet. Mittlerweile kommen die Kunden sogar aus Norddeutschland, um in Bad Cannstatt gebrauchtes Vinyl zu kaufen.

Iris Frey 22.08.2024 - 06:00 Uhr

Schon von Weitem fällt das Logo am Geschäft auf: eine Schallplatte in Form eines Hochrads samt einem Radfahrer mit gelbem Schal und Baskenmütze. Das Geschäft Die Schallplatte – in der Spreuergasse unweit des Jakobsbrunnens – hat sich in nach einem halben Jahr schon etabliert. Arnold Maiwald (71), Helmut Faber (72) und Klaus Reiß (71), die das Wagnis eingegangen sind, einen Plattenladen in der Bad Cannstatter Altstadt zu eröffnen, hatten sich Anfang des Jahres aus einer Laune heraus dazu entschlossen: alle drei sind Rentner – ein einstiger Stadtplaner, ein Ex-Schreiner und Schallplattenhändler sowie ein früherer Notar. Nun können sie am 6. und 7. September schon „Halbjähriges“ feiern.