Ende August wird der Energieversorger Netze BW mit dem Bau eines großen Funkmasts im Wald bei Plattenhardt beginnen. Das ist der Hintergrund.
26.08.2025 - 16:00 Uhr
Es ist eine kurze Notiz, die womöglich viele Menschen überblättert haben. Letztlich enthält das rot umrahmte Kästchen auch nur einen einzigen Satz. „Die Stadt Filderstadt informiert ihre Bürgerinnen und Bürger, dass die Netze BW GmbH – als Bauherrin – auf dem Flst. Nr.5314 in der Nähe des Uhlbergturms voraussichtlich Mitte August mit dem Bau eines 45,98 Meter hohen Schleuderbetonmastes mit zwei Plattformen sowie Systemtechnik auf Fundamentplatte zur Versorgung mit 450 Megahertz beginnen“, heißt es im Amtsblatt der Stadt Filderstadt.