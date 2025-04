Um Frauen besser zu schützen, will die Regierung die Plattform „Onlyfans“ in ihrer derzeitigen Form verbieten. Doch es regt sich unerwartet viel Kritik im Königreich.

Jens Mattern 16.04.2025 - 10:08 Uhr

In Schweden ist Feminismus quasi Staatsdoktrin, darum werden Männer bestraft, wenn sie die Dienste von Prostituierten in Anspruch nehmen. Nun soll, um die Frauen besser zu schützen, auch die Nutzung der Internetplattform „Onlyfans“ in ihrer derzeitigen Form in Schweden verboten werden, so ein Vorstoß der Mitte-Rechts-Regierung unter Ulf Kristersson.