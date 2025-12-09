Wer Fachkräfte gewinnen will, braucht eine gute Karriere-Webseite. Hier hat die Stadt Stuttgart bei einer bundesweiten Studie für die größte Überraschung gesorgt. Was steckt dahinter?
09.12.2025 - 06:10 Uhr
Gesucht, geklickt, beworben: Karriere-Webseiten von Unternehmen und Behörden helfen, Fachkräfte zu gewinnen. Die Stadt Stuttgart, die derzeit knapp 2000 unbesetzte Stellen zählt, hat hier offenbar gute Voraussetzungen geschaffen. In der aktuellen Studie „Karriere-Websites 2025“ des Studiengangs Media Management der Hochschule RheinMain belegt sie den 8. Platz unter 155 Arbeitgebern.