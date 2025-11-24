Für die Stadt gilt er als „Problemkind“, jetzt sollen auf dem Ludwigsburger Solitudeplatz heiße Cocktails für Stimmung sorgen. Dabei hatte der Initiator eigentlich einen anderen Plan.
24.11.2025 - 15:46 Uhr
Eine Sache ist Frederik Felkner wichtig: „Es ist ein Winterdorf, kein Weihnachtsdorf“, sagt der Gastronom über sein Projekt auf dem Ludwigsburger Solitudeplatz. Besagtes Winterdorf startet an diesem Dienstag. Bis zum 6. Januar schenkt Felkner dann täglich ab 14 Uhr Glühwein, Punsch und Hot Cocktails aus.