Platz vier im Mixed-Team Es bleibt beim Gold-Coup von Philipp Raimund
Einen Tag nach seinem Olympiasieg bringt Philipp Raimund das deutsche Mixed-Team zwar in Podestnähe, am Ende reicht es aber ganz knapp nicht für eine Medaille.
Es war ein denkwürdiger Abend. Und ein langer. Als Philipp Raimund nach seinem Gold-Coup auf der Normalschanze am Montag um kurz vor Mitternacht endlich ins Olympische Dorf zurückkehrte, erwartete ihn dort die komplette deutsche Skisprung-Mannschaft. Weil deren Zimmer eher klein sind, traf man sich auf dem Gang, um gemeinsam anzustoßen. Es blieb bei einem Bier – weil schon am Dienstag der Wettbewerb im Mixed-Team anstand. Im Nachhinein lässt sich sagen: Die Deutschen hätten es auch richtig krachen lassen können. Denn aus der angestrebten zweiten Medaille in Predazzo wurde nichts.