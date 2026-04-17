Bei bisher 46 absolvierten Saisonpartien kann auch ein Trainer mal ins Straucheln kommen. Und so verlor Sebastian Hoeneß bei der Frage nach dem Tabellenplatz seines VfB den Überblick.

Er kannte das imposante Torverhältnis des FC Bayern von 105:27 auswendig aus dem Effeff – und auch sonst ist der VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß ein großer Freund der Zahlen: Prozentualer Ballbesitz seines Teams, Passquote, Zweikampfbilanzen, all das hat der 43-jährige Fußballtrainer nach den Spielen sofort parat. Wobei seine Lieblingskennziffer der so genannte XG-Wert (“Expected Goals“) ist, der die Anzahl der anhand der Chancenlage theoretisch erwartbaren Tore angibt.

Doch auch ein faktenfester Mensch wie Sebastian Hoeneß kann mal ins Schleudern kommen. Interessant war dabei allein der Umstand, dass der VfB-Chefcoach und Datenfreund die wichtigste aller Zahlen auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel beim FC Bayern Mpnchen an diesem Sonntag (17.30 Uhr) nicht parat hatte. Denn Hoeneß wusste nicht, auf dem welchen Tabellenplatz der Bundesliga sein VfB aktuell steht.

„Wir sind eine Mannschaft, die aktuell in der Liga auf Platz drei – ne vier, steht“, sagte Hoeneß, wurde dann unsicher und suchte Hilfe bei Pressesprecher Tobias Herwerth, ehe er die Situation mit einem sanften Lächeln selber abmoderierte: „Wir stehen auf jeden Fall ganz gut da!“

Und die gute Nachricht lautet: Der VfB ist in der Fußball-Bundesliga hinter den Bayern und Dortmund aktuell Dritter!