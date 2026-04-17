Bei bisher 46 absolvierten Saisonpartien kann auch ein Trainer mal ins Straucheln kommen. Und so verlor Sebastian Hoeneß bei der Frage nach dem Tabellenplatz seines VfB den Überblick.
17.04.2026 - 14:42 Uhr
Er kannte das imposante Torverhältnis des FC Bayern von 105:27 auswendig aus dem Effeff – und auch sonst ist der VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß ein großer Freund der Zahlen: Prozentualer Ballbesitz seines Teams, Passquote, Zweikampfbilanzen, all das hat der 43-jährige Fußballtrainer nach den Spielen sofort parat. Wobei seine Lieblingskennziffer der so genannte XG-Wert (“Expected Goals“) ist, der die Anzahl der anhand der Chancenlage theoretisch erwartbaren Tore angibt.