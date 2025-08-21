Ruckzuck war die Sonderfigur von Playmobil, mit der der Schwarzwald gefeiert wird, ausverkauft. Wie kam es zu der Stückzahl – und wann gibt es eine Neuauflage?

Der Schwarzwald als Ausflugs- und Reiseziel spricht eigentlich für sich selbst. Die Touristiker im Südwesten der Republik haben aber regelmäßig gute Ideen, um auf die Region aufmerksam zu machen. Schuhe mit Schwarzwaldbezug von Puma sorgten vor einiger Zeit für Aufsehen – und nun die Playmobil-Figur „Schwarzwald Marie“, die innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war und nun auf dem Zweitmarkt zu überteuerten Preisen angeboten wird.

„Wir sind hocherfreut über den enormen Zuspruch“, sagt Jens Großkreuz, Sprecher bei der Schwarzwald Tourismus GmbH, die das Projekt angestoßen hat. Dort war man von Anfang an von der Idee überzeugt. Warum wurden dann nicht mehr als 77.000 Figuren bei Playmobil bestellt?

Playmobil will Figur neu auflegen

Ursprünglich habe Playmobil sogar eine Mindestabnahmemenge von 100.000 Stück gefordert, die letztlich um 23.000 Figuren gedrückt werden konnte. Die Sammelbestellung war erst möglich, nachdem etliche Tourismusakteure überzeugt werden konnten, die Figur zu vertreiben. „Eine Idee weckt nicht unbedingt Begehrlichkeiten, eine umgesetzte Idee dann schon“, sagt Großkreuz.

Der Spielzeughersteller aus dem bayrischen Zirndorf wird die Figur neu auflegen, das hat das Unternehmen in dieser Woche mitgeteilt. „Selbstverständlich werden wir alles daransetzen, Fans und Sammler zeitnah zufrieden zu stellen“, sagt Bahri Kurter, Vorstand Playmobil.

Wie viele Figuren produziert werden, hänge von der „Beteiligung im Feld“ ab, so Großkreuz, letztendlich entscheide das Unternehmen über die Anzahl. Voraussichtlich sei die „Schwarzwald Marie noch vor Weihnachten wieder erhältlich“. Zunächst war davon die Rede, dass es bis zum Frühjahr dauern könnte, ehe die Figur wieder erhältlich ist.

Wird die Figur auch über die Playmobil-Kanäle vertrieben?

Ansonsten ändere sich an der bisherigen Verkaufsstrategie nichts, der Preis (4,99 Euro) bleibt, auch die bisherigen Verkaufsstellen wie Infopoints und Touristiker dürfen sie wieder anbieten. Ob das Unternehmen auch seine eigenen Kanäle nutzt, um die Figur zu vertreiben, ist offen. „Wir hoffen es“, sagt Jens Großkreuz.

Die Touristiker wollen nach dem Erfolg der Spielzeugfigur vorerst auf Kooperationen mit lokalen Unternehmen setzen. Auch wenn es durchaus weitere Anfragen deutschland- und weltweit bekannter Marken gebe. Unter anderem habe man eine Anfrage eines Automobilherstellers aus Stuttgart zuletzt ausgeschlagen, heißt es.

Adventskalender und Sonderfiguren

Adventskalender

Ob die Nachfrage bei der Neuauflage erneut so groß sein wird, bleibt abzuwarten. Wer dennoch sicher gehen will, eine „Schwarzwald Marie“ in seinen Besitz zu bringen, der bekommt sie auch im Schwarzwald-Adventskalender des Schwarzwaldradios. Diesen gibt es unter https://www.schwarzwaldradio.com/adventskalender/

Sonderfiguren

Der Spielzeughersteller aus dem bayrischen Zirndorf verweist auf den Erfolg ähnlicher Sonderfiguren. Unter anderem gab es eine Figur von Martin Luther, von der mehr als 1,2 Millionen Exemplare verkauft wurden. „Goethe, Schiller, Dürer oder aktuell Thomas Mann zum 150. Geburtstag zeigen, dass Playmobil-Miniaturen weit über das Spiel hinaus Bedeutung entfalten“, heißt es.