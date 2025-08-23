Die Rückkehr nach Berlin verläuft für den VfB Stuttgart drei Monate nach dem Gewinn des DFB-Pokals anders als geplant.
23.08.2025 - 17:37 Uhr
Nick Woltemade und der VfB Stuttgart haben bei ihrer Rückkehr nach Berlin eine herbe Enttäuschung erlebt. 91 Tage nach dem Gewinn des DFB-Pokals verloren die Schwaben bei Union Berlin am Samstag mit 1:2 (0:2) und erwischten einen Fehlstart in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Zweimal scheiterte der VfB am Aluminium, der Anschlusstreffer von Tiago Tomas (86.) kam zu spät.