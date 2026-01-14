Wo einst Adlige durch prächtige Gemächer schritten, könnte vielleicht bald ein neuer Käufer sein Glück finden. Denn das Schloss im Zentrum in Pliezhausen-Rübgarten soll verkauft werden.

Olivia Denner 14.01.2026 - 10:16 Uhr

Seit fast 50 Jahren ist Familie Stadelmaier im Besitz von Schloss Rübgarten. 1977 kaufte der Stuttgarter Architekt Wolfgang Stadelmaier das denkmalgeschützte Gebäude im Landkreis Reutlingen und baute es gemeinsam mit seiner Familie nach ihren Vorstellungen um. Für die Familie sei das Schloss ein normales Wohnhaus gewesen, berichtet Jörg Stadelmaier, einer der Söhne des Architekten. Nachdem nun beide Eltern verstorben sind und die vier Kinder allesamt woanders ihr zu Hause gefunden haben, möchte die Familie das Schloss für 3,2 Millionen Euro verkaufen.