Eine junge Frau wird am frühen Donnerstagmorgen in Plochingen von hinten von einem Mann angefasst und zu Boden gedrückt. Die Polizei sucht Zeugen.

Philip Kearney 31.10.2024 - 12:11 Uhr

Eine junge Frau ist am frühen Dienstagmorgen in Plochingen (Kreis Esslingen) von einem bislang unbekannten Mann sexuell genötigt worden. Die 17-Jährige war laut Polizeibericht kurz vor sieben Uhr zu Fuß von der Unterführung herkommend auf der Fußgängerbrücke zum Bruckenwasen unterwegs. Dort soll der Unbekannte von hinten an die junge Frau herangetreten sein, sie unsittlich berührt und anschließend zu Boden gedrückt haben.