Am Dienstagmorgen verfolgt ein Unbekannter eine 18-Jährige in Plochingen und geht sie sexuell an. Eine anschließende Fahndung mit einem Polizeihubschrauber bleibt erfolglos. Die Polizei veröffentlicht eine Täterbeschreibung.

Sebastian Winter 19.11.2024 - 17:20 Uhr

Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen in Plochingen (Landkreis Esslingen) eine 18 Jahre alte Frau sexuell angegangen. Laut Polizeimitteilung befand sich die Frau gegen 6.30 Uhr am Bahnhof in Plochingen und lief von dort in Richtung Innenstadt. Im Bereich der Wilhelmstraße, auf Höhe einer Krankenkasse, soll sich ihr von hinten ein schwarz gekleideter Mann genähert haben. Dieser sei der Frau bereits am Bahnhof aufgefallen.