Plochingen „Bücher sind nach wie vor relevant“ – Neue Bibliothek am Gymnasium
Die Stadtbücherei Plochingen bekommt trotz der klammen Finanzlage einen Ableger – denn das Gymnasium bezahlt, auch fürs Personal.
Die Stadtbücherei Plochingen bekommt trotz der klammen Finanzlage einen Ableger – denn das Gymnasium bezahlt, auch fürs Personal.
Allen digitalen Tools zum Trotz: Bücher sind und bleiben in der Schulbildung wichtig. Das Gymnasium Plochingen plant in Kooperation mit der Plochinger Stadtbücherei eine neue Schulbibliothek. Dafür braucht es auch neues Personal, wobei die Stadtbücherei schon 2024 um eine Stelle aufstocken durfte. Die Entscheidung war damals im Gemeinderat nicht unumstritten, eine weitere Aufstockung kommt für die Stadt aktuell nicht infrage: Das muss die Schule übernehmen.