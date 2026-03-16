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Plochingen Das hat das Umweltzentrum in diesem Jahr zu bieten

Plochingen: Das hat das Umweltzentrum in diesem Jahr zu bieten
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Essbare Wildpflanzen Foto: Umweltzentrum Neckar-Fils

Das Plochinger Umweltzentrum Neckar-Fils startet ins Frühjahr mit innovativer Technik und einem buntem Programm.

Der Frühling steht in den Startlöchern und damit auch das Umweltzentrum Neckar-Fils in Plochingen: Mit dem Sonnenschein schnurrt der Stromzähler an der neuen PV-Anlage des Gebäudes im Bruckenwasen. In einem großen Sanierungsprojekt – die Kosten lagen bei rund einer Viertelmillion Euro – hat das Umweltzentrum im vergangenen Jahr seine defekte Glasfront ausgetauscht. Glas wurde dabei nicht einfach durch Glas ersetzt, sondern durch Scheiben mit integrierten Solarzellen, die eine österreichische Fachfirma individuell angefertigt hat. Das innovative Projekt bekam Zuschüsse aus verschiedenen Fördertöpfen und soll demnächst offiziell eingeweiht werden.

 

In Fahrt kommt jetzt aber auch das Jahresprogramm des Umweltzentrums. Der Vortrag am Dienstag, 21. April, um 19 Uhr widmet sich dem Vogel des Jahres 2026, dem Rebhuhn. Referent ist Wolf Rühle, Ornithologe und Landespfleger. Er führt auch den Sensenkurs am Samstag, 9. Mai, durch und lädt am Samstag, 29. August, zur Abendführung über Fledermäuse ein.

Über die Heilkraft der heimischen Kräuter

Im Programm finden sich zahlreiche Workshops rund um Kräuter, teils mit kulinarischer Komponente. Unter dem Titel „Frühlingsblüher“ bestimmt und erklärt Kräuterpädagogin Martina Schäfer am Mittwoch, 15. April, ab 18 Uhr im Garten des Umweltzentrums die verschiedenen Wildkräuter. Weil sich im Lauf des Sommers die Auswahl an Kräutern ändert, folgen zwei weitere Termine im Juni und September. Erstmals im Programm ist ein Workshop mit Irina Schulz im Juni: Die Heilkräuterpädagogin erklärt Heilpflanzen und die Wirkung ihrer Bitterstoffe. Aufgrund der großen Resonanz führt sie auch wieder den Kurs „Grünkraft – Hildegard von Bingen“ durch.

Die Brennnessel – Unkraut oder Alleskönner? Foto: dpa

Ebenso werden „No Waste“-Workshops angeboten. So vermittelt die Kräuterpädagogin Monika Schiller in zwei Kursen das Herstellen von Kosmetik, von der Seife über Shampoo-Bars bis hin zur Deo-Creme. Die Termine dafür sind im Juli und im November. Der Kräuterkurs „Die Brennnessel – Unkraut oder Alleskönner“ wird ebenso wieder angeboten wie der äußerst beliebte Kurs „Kräuter treffen auf Käse und Wein“ und weitere Kurse rund um Hagebutten, Senf oder Wurzeln.

Umweltzentrum auf dem Plochinger Bruckenwasenfest

Der bewährte Sensen- und Dengelkurse im Mai zählt seit Beginn bereits 500 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. „So werden immer mehr kurz gehaltene Rasenflächen zu Blühwiesen, weil die Gartenbesitzer das Gras höher stehen lassen können und erst mähen, wenn die Blüher ausgesamt haben“, freut sich Matthias Weigert, der Vorsitzende des Trägervereins. Um den Nachwuchs anzusprechen, stehen zwei Lesungen für Kinder mit Kreativzeit im Kalender: am 12. April mit dem Buch „Du bist etwas ganz Besonderes, Tilli Löwenzahn“ und am 15. November mit „Tanne und das Geheimnis der Waldfreundschaft“. Diese Doppelveranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Storchenverlag statt.

Gute Tradition ist auch die Teilnahme am Plochinger Bruckenwasenfest, dieses Mal am Sonntag, 10. Mai, verbunden mit dem Tag der Nachhaltigkeit, zu dem unter anderem eine nachhaltige Tombola, vegane Smoothies, kreative Lesungen, Mitmachstände und mehr locken.

Es blüht seit der Landesgartenschau

Das Umweltzentrum Neckar-Fils bietet seit der Landesgartenschau in Plochingen im Jahr 1998 eine Plattform für Aktivitäten und Angebote der Natur- und Umweltschutzverbände aus dem Raum Plochingen und dem Landkreis Esslingen. Der Trägerverein – bestehend vor allem aus Umweltverbänden, aber auch Einzelpersonen – und dessen ehrenamtlicher Vorstand ist für den laufenden Betrieb des Gebäudes zuständig. Trägerverein, Stadt und Landkreis bringen das Projekt „Oase für Biene, Falter und Co.“ am Neckarknie voran, das Teil der Landkreiskampagne „Blühender Landkreis“ ist.

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In Zusammenarbeit mit der Stadt Plochingen kamen auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände Blühwiesen, Wildbienenbehausungen sowie Schautafeln hinzu. Der Garten des Umweltzentrums entwickelte sich zum Schaugarten. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter übernehmen auch Aufgaben in der Gehölzpflege und betreuen die unmittelbar angrenzenden öffentlichen Bereiche des ehemaligen Landesgartenschaugeländes. ﻿

Anmeldung zu den Kursen: Telefon: 0 71 53 / 6 08 69 65 oder E-Mail: verwaltung@umweltzentrum-neckar-fils.de.

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