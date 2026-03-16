Plochingen Das hat das Umweltzentrum in diesem Jahr zu bieten
Das Plochinger Umweltzentrum Neckar-Fils startet ins Frühjahr mit innovativer Technik und einem buntem Programm.
Das Plochinger Umweltzentrum Neckar-Fils startet ins Frühjahr mit innovativer Technik und einem buntem Programm.
Der Frühling steht in den Startlöchern und damit auch das Umweltzentrum Neckar-Fils in Plochingen: Mit dem Sonnenschein schnurrt der Stromzähler an der neuen PV-Anlage des Gebäudes im Bruckenwasen. In einem großen Sanierungsprojekt – die Kosten lagen bei rund einer Viertelmillion Euro – hat das Umweltzentrum im vergangenen Jahr seine defekte Glasfront ausgetauscht. Glas wurde dabei nicht einfach durch Glas ersetzt, sondern durch Scheiben mit integrierten Solarzellen, die eine österreichische Fachfirma individuell angefertigt hat. Das innovative Projekt bekam Zuschüsse aus verschiedenen Fördertöpfen und soll demnächst offiziell eingeweiht werden.