Plochingen im Kreis Esslingen Mehr Grün für Plochingen: Neue Bäume und Begrünungskonzepte
Plochingen plant den Umbau der Innenstadt mit mehr Grünflächen. Neue Bäume und Begrünungskonzepte sollen die Aufenthaltsqualität steigern. So ist der Stand.
Plochingen plant den Umbau der Innenstadt mit mehr Grünflächen. Neue Bäume und Begrünungskonzepte sollen die Aufenthaltsqualität steigern. So ist der Stand.
Die Stadt Plochingen möchte mehr Grün in die Innenstadt bringen. Das geht aus einer Machbarkeitsstudie hervor, über die derzeit unter den Stadträten diskutiert wird.