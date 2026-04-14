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  6. Mehr Grün für Plochingen: Neue Bäume und Begrünungskonzepte

Plochingen im Kreis Esslingen Mehr Grün für Plochingen: Neue Bäume und Begrünungskonzepte

Plochingen im Kreis Esslingen: Mehr Grün für Plochingen: Neue Bäume und Begrünungskonzepte
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Plochingen ist schon jetzt eine Stadt mit attraktiven Ecken. Foto: Johannes M. Fischer

Plochingen plant den Umbau der Innenstadt mit mehr Grünflächen. Neue Bäume und Begrünungskonzepte sollen die Aufenthaltsqualität steigern. So ist der Stand.

Chefredakteur: Johannes M. Fischer (jmf)

Die Stadt Plochingen möchte mehr Grün in die Innenstadt bringen. Das geht aus einer Machbarkeitsstudie hervor, über die derzeit unter den Stadträten diskutiert wird.

 

Nachgedacht wird unter anderem über die Pflanzung neuer Bäume „mit großzügigen Pflanzquartieren“ am Fischbrunnenplatz. Das geht aus einer Vorlage für die Stadträte hervor.

Plochingen plant grüne Oasen für bessere Lebensqualität

Insgesamt soll auf diese Weise die Aufenthaltsqualität in der Stadt erhöht und die Klimaanpassung in der Innenstadt gefördert werden. „Insbesondere sollen geeignete Standorte für zusätzliche Baumpflanzungen oder alternative Begrünung definiert werden“, heißt es in der Vorlage.

Allerdings zeigt die Machbarkeitsstudie auch Grenzen auf: Unterirdische Leitungen, notwendige Rettungswege sowie Anforderungen an Verkehrs- und Lieferzonen würden neue Pflanzungen in Teilen der Innenstadt einschränken. Zu beachten ist bei Neupflanzungen offenbar auch, dass der reibungslose Ablauf von Veranstaltungen, Feste und dem Wochenmarkt weiterhin gewährleistet wird. Die Rede ist von einem differenzierten Begrünungskonzept. Neben klassischen Baumpflanzungen seien auch mobile Begrünungselemente und Fassadenbegrünungen vorgesehen. Diese Maßnahmen sollen das Mikroklima verbessern, Hitzeinseln reduzieren und zusätzliche Schattenbereiche schaffen.

Eine junge Lärche wächst in einem Stadtwald. Der Baum kommt relativ gut mit der zunehmenden Trockenheit zurecht. Foto: picture alliance/dpa

Esslingen investiert Millionen in klimaangepasste Baumpflanzungen

Auch in anderen Städten des Kreises wird vermehrt über die Pflanzung von neuen Bäumen nachgedacht – bestenfalls solche, die sich dem veränderten Klima anpassen. Bereits Ende des vergangenen Jahres gab Esslingen bekannt, dass in den kommenden drei Jahren in den besonders durch Hitze belasteten Tallagen der Stadt 200 neue Bäume gepflanzt werden. Der Kostenpunkt dafür: drei Millionen Euro. Möglich wird die Baumpflanzung durch Mittel aus dem Förderprogramm „Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel“, mit dem der Bund seit dem Jahr 2020 die Kommunen finanziell unterstützt. Seither wurden fast 350 Projekte mit insgesamt 576 Millionen Euro bezuschusst. Nach Esslingen fließen davon 2,25 Millionen Euro.

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