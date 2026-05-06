Plochingen: „Individuelles Wachstum ermöglichen“ – Eine Million Euro für Grundschule

Von Kunst über Handwerk bis hin zu Backen und Sport reichten die Klassenprojekte. Am vergangenen Donnerstag hatten Eltern, Großeltern, Geschwister, Onkel und Tanten die Möglichkeit, sich von der Kreativität und dem Talent der rund 300 Grundschüler der Plochinger Burgschule zu überzeugen. „Wir haben ganz viele Sachen angeboten“, freut sich Joana Abele von der erweiterten Schulleitung. Ein besonderes Projekt war die Einrichtung eines Bambuswaldes, der nun eine kleine grüne Oase in dem ansonsten von Beton geprägten Schulhof ist. Vielleicht kommen in den nächsten Wochen noch ein Sonnensegel und ein Außenklassenzimmer hinzu.