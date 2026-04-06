Mit dem Schauspiel „Loving the Alien“ serviert die Badische Landesbühne am 15. April einen David-Bowie-Abend“ in der Plochinger Stadthalle.
06.04.2026 - 16:00 Uhr
Auf einer Kiesgrube in Nordbaden stürzt ein Raumschiff ab. Eine Person klettert aus den Trümmern und verschwindet: Schnell wird klar, dass hier die Raumkapsel des schillernden Musikstars David Bowie aufgeschlagen hat. Der Inszenierungs- und Verwandlungskünstler ist schließlich immer wieder abgetaucht, um als jeweils andere Kunstfigur mit neuer Musik im Gepäck wieder aufzutauchen.