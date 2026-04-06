Mit dem Schauspiel „Loving the Alien“ serviert die Badische Landesbühne am 15. April einen David-Bowie-Abend“ in der Plochinger Stadthalle.

Auf einer Kiesgrube in Nordbaden stürzt ein Raumschiff ab. Eine Person klettert aus den Trümmern und verschwindet: Schnell wird klar, dass hier die Raumkapsel des schillernden Musikstars David Bowie aufgeschlagen hat. Der Inszenierungs- und Verwandlungskünstler ist schließlich immer wieder abgetaucht, um als jeweils andere Kunstfigur mit neuer Musik im Gepäck wieder aufzutauchen.

 

Doch wer war Bowie wirklich? Je mehr man sich mit ihm beschäftigt, umso geheimnisvoller wird er. Dem Rätsel um seine Person nimmt sich am Mittwoch, 15. April, von 20 Uhr an die Badische Landesbühne mit dem Schauspiel „Loving the Alien – Ein David-Bowie-Abend“ in der Plochinger Stadthalle an. Ist das Spektakel ein Liederabend, ein Theaterstück, eine wilde Biografie oder doch von allem etwas? Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich in jedem Fall auf ein musikalisch-szenisches Kaleidoskop freuen, das den britischen Ausnahmekünstler und seine fantastische Musik feiert.

Tickets gibt es in der Plochingen-Info

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Plochingen-Info. Telefonische Reservierungen werden unter der Rufnummer 0 71 53 / 70 05 250 entgegen genommen.