Doch wer war Bowie wirklich? Je mehr man sich mit ihm beschäftigt, umso geheimnisvoller wird er. Dem Rätsel um seine Person nimmt sich am Mittwoch, 15. April, von 20 Uhr an die Badische Landesbühne mit dem Schauspiel „Loving the Alien – Ein David-Bowie-Abend“ in der Plochinger Stadthalle an. Ist das Spektakel ein Liederabend, ein Theaterstück, eine wilde Biografie oder doch von allem etwas? Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich in jedem Fall auf ein musikalisch-szenisches Kaleidoskop freuen, das den britischen Ausnahmekünstler und seine fantastische Musik feiert.