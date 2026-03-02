Der Plochinger Ehrenbürger und langjährige SPD-Politiker Gerhard Remppis wird am nächsten Dienstag, 3. März, beerdigt. Sein Leben hatte er der Allgemeinheit gewidmet.
02.03.2026 - 14:00 Uhr
Bis über den Tod hinaus bleibt Gerhard Remppis seiner Lebensdevise treu: Der Plochinger Ehrenbürger, der am 9. Februar nach schwerer Krankheit im Alter von 85 Jahren verstorben ist, hat vor seinem Tod klar zu verstehen gegeben, dass er zu seiner Beerdigung keine Kränze oder Blumen wünscht, sondern dass stattdessen der Förderverein des Gymnasiums Plochingen mit einer Spende bedacht werden soll.