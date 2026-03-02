Der Plochinger Ehrenbürger und langjährige SPD-Politiker Gerhard Remppis wird am nächsten Dienstag, 3. März, beerdigt. Sein Leben hatte er der Allgemeinheit gewidmet.

Bis über den Tod hinaus bleibt Gerhard Remppis seiner Lebensdevise treu: Der Plochinger Ehrenbürger, der am 9. Februar nach schwerer Krankheit im Alter von 85 Jahren verstorben ist, hat vor seinem Tod klar zu verstehen gegeben, dass er zu seiner Beerdigung keine Kränze oder Blumen wünscht, sondern dass stattdessen der Förderverein des Gymnasiums Plochingen mit einer Spende bedacht werden soll.

Der Schule, an der er lange unterrichtet und die er 13 Jahre lang geleitet hat, war Remppis bis zuletzt ebenso eng verbunden, wie er sein Handeln stets als Dienst an der Allgemeinheit empfand. Dieses Tun hat sein Leben bestimmt und soll – das unterstreicht der Wunsch nachdrücklich – weiter wirken.

Mehr als 50 Jahre im Plochinger Gemeinderat

Die Trauer um Remppis, der in Kirchheim geboren wurde, in Plochingen aufwuchs, dort sein Zuhause hatte und mehr als 50 Jahre für die SPD dem Gemeinderat angehörte, ist groß. Die Stadt Plochingen hat, wie es im aktuellen Amtsblatt heißt, „einen Menschen verloren, der die Entwicklung der Stadt Plochingen maßgeblich geprägt und sich mit seiner offenen, sympathischen und anpackenden Art Respekt und Anerkennung verschafft hat“.

Aber nicht nur seine Heimatstadt auch den Landkreis hat der Sozialdemokrat als Kreisrat 40 Jahre lang mitgestaltet. Wichtig war ihm dabei immer das große Ganze, und so war es sein Herzensanliegen, das Zusammenwachsen der Altkreise Esslingen und Nürtingen voranzutreiben. Zwölf Jahre lang saß Remppis zudem für den Wahlkreis Kirchheim als Abgeordneter der SPD im Landtag und war acht Jahre lang deren Fraktionsgeschäftsführer.

Auszeichnungen in Hülle und Fülle

Mit Ehrungen wurde Gerhard Remppis geradezu überhäuft: dem Bundesverdienstkreuz von 1982 folgte 1987 das Verdienstkreuz 1. Klasse. 2018 erhielt er die Ehrenbürgerwürde der Stadt Plochingen und 2020 zu seinem 80. Geburtstag in der Plochinger Stadthalle auch noch die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg in Gold. All diese Auszeichnungen hatten natürlich mit seinem politischen und pädagogischen Wirken zu tun, zuvorderst aber mit seinem stetigen Kampf für das Gemeinwohl – und für die Demokratie.

Als ihm die Plochinger Ehrenbürgerwürde verliehen wurde, war Remppis genau dieser Aspekt ein wesentliches Anliegen: „Um Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit muss immer wieder gekämpft werden“, stellte er seinerzeit klar. Heutzutage sind seine damaligen Worte nicht nur wichtiger denn je, sondern auch sein Vermächtnis.

Der Trauergottesdienst für Gerhard Remppis mit anschließender Beisetzung findet am Dienstag, 3. März, von 13 Uhr an in der Plochinger Stadtkirche statt.