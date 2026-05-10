Plochinger Bruckenwasenfest Top-Stimmung auf dem Bruckenwasen in Plochingen – aus mehreren Gründen
Das Wetter hat gepasst, das Programm ebenfalls: Grund zum Feiern gab es beim Plochinger Bruckenwasenfest aber noch aus einem weiteren Anlass.
Das Wetter hat gepasst, das Programm ebenfalls: Grund zum Feiern gab es beim Plochinger Bruckenwasenfest aber noch aus einem weiteren Anlass.
Es ist einiges anders gewesen, als in den vergangenen Jahren: Dass das Plochinger Bruckenwasenfest aber darunter gelitten hätte – aufgrund der auch im städtischen Kulturetat notwendigen Sparmaßnahmen – von zwei Tagen auf einen Tag eingedampft worden zu sein, lässt sich nicht unbedingt behaupten.