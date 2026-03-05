Plochinger Talent bei TV-Show Jeanne Plein tritt gegen Hollywood-Star Lambert an
Jeanne Plein aus Plochingen tritt in der ARD-Show „Klein gegen Groß“ gegen Hollywood-Star Christopher Lambert an. Wer erkennt mehr Filmszenen ohne Hauptdarsteller?
Seit 2011 lockt die Familienshow „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ das Publikum vor den Fernseher. Das Konzept ist einfach: Kinder treten gegen erwachsene Promis an. Ihre Fachgebiete wählen die Kids selbst – so hat sich zum Beispiel die 14-jährige Jeanne Plein aus Plochingen als Filmexpertin beworben.