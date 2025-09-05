Der neue Look von Prinzessin Kate sorgt für Aufsehen. Expertinnen und Experten diskutieren, was dahintersteckt.

red/dpa 05.09.2025 - 12:42 Uhr

Wer zur britischen Königsfamilie gehört, der steht unentwegt in der Öffentlichkeit - das merkt in diesen Tagen auch Prinzessin Kate (43) erneut. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William (43), besuchte sie eine Schulklasse im Natural History Museum in London, berichtet wurde von den britischen Medien aber fast ausschließlich über: Kates neue Haarfarbe.