Plötzlicher Todesfall in Leonberg

Wolfgang Schaal, Unternehmer und Kommunalpolitiker aus Leonberg, ist am Mittwoch völlig überraschend im Alter von 75 Jahren gestorben

Thomas K. Slotwinski 08.01.2025 - 18:07 Uhr

An den Feiertagen war bei ihm volles Haus: Die Tochter, der Schwiegersohn und die beiden Enkelkinder waren über Weihnachten und Silvester zu Besuch. „Die ganze Zeit war Betrieb, das hat Spaß gemacht“, erzählte Wolfgang Schaal später. Am Freitag noch war der frühere Chef der Freien Wähler Leonberg und ein in der ganzen Umgebung bekannter Unternehmer mit Freunden im Stadthallen-Restaurant.